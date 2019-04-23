Жена Игоря Николаева крупно опозорилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Юлия Проскурякова не смогла вовремя вернуться из Майами в Москву по причине трагедии в аэропорту «Шереметьево».

Жена Игоря Николаева, а также певица и актриса Юлия Проскурякова написала свежий пост в личном аккаунте социальной сети Instagram. Женщина сообщила фолловерам, что из-за страшной трагедии в «Шереметьево», в которой погиб 41 человек, она не смогла вовремя вылететь в Москву из Майами, где отдыхала вместе с маленькой дочерью. Более того, Проскурякова сказала, что она, как и другие пассажиры, прождали вылета 4 часа, который в итоге был отменен. После этого женщина ещё 1,5 часа вынуждена была ожидать обратно свой багаж.

Данный пост возмутил интернет-пользователей, которые посчитали, что своими словами Юлия крупно опозорилась. Фолловеры заявили, что Проскурякова на фоне страшной трагедии жалуется на мелкие жизненные неприятности и совсем забывает, что авиакатастрофа забрала жизни как взрослых людей, так и маленьких детей. Сама артистка все же принесла слова соболезнования родным и близким погибших.