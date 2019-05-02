Малыши устали от «прицела» камер. Сын Пугачевой осудил отца за «слежку» для Instagram

Сегодня, 19:08 \\ Шоу-бизнес

Наследник попытался усмирить шоумена, пообещав «отомстить» ему такими же «преследованиями» для своего микроблога.

Максим Галкин прослыл отличным отцом. Все свободное время он старается уделять своим маленьким очаровательным детям – Лизе и Гарри, которых так полюбили поклонники. Мужчина постоянно играет с детьми, занимается их развитием и обучением, и не упускает возможности подарить им свою любовь и внимание. Зная, как сильно полюбили поклонники их с Аллой Пугачевой детей, шоумен регулярно публикует кадры с малышами, показывая их развлечения и игры, вот только сами малыши устали от «прицела» камер. И не удивительно, ведь порой Максим со своими съемками доходит до абсурда и лишает малышей желаемых развлечений и внимания.

Например, недавно Галкин отказался сыграть с Гарри в активные игры, настаивая на дартсе, ведь бегая по дому он не смог бы умилить фанатов кадрами с малышами - видимо, предпочтения публики для него важнее просьб и желаний наследников. А вчера вечером шоумен с сыном вышел на прогулку по участку вокруг замках, и вместо того, чтобы пообщаться с мальчишкой просто снимал его в Stories, пока наследник лазал по ступенькам и задумчиво сидел на холодных камнях.

Не сдержавшись, сын Пугачевой осудил отца за «слежку» для Instagram и пригрозил в ответ также втихую снять его для своего микроблога. Получается, что даже высокие стены замка и закрытая жизнь не подарили семье Аллы Борисовны желаемого уединения.

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Автор - Диана Минина
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