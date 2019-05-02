Малыши устали от «прицела» камер. Сын Пугачевой осудил отца за «слежку» для Instagram
Наследник попытался усмирить шоумена, пообещав «отомстить» ему такими же «преследованиями» для своего микроблога.
Максим Галкин прослыл отличным отцом. Все свободное время он старается уделять своим маленьким очаровательным детям – Лизе и Гарри, которых так полюбили поклонники. Мужчина постоянно играет с детьми, занимается их развитием и обучением, и не упускает возможности подарить им свою любовь и внимание. Зная, как сильно полюбили поклонники их с Аллой Пугачевой детей, шоумен регулярно публикует кадры с малышами, показывая их развлечения и игры, вот только сами малыши устали от «прицела» камер. И не удивительно, ведь порой Максим со своими съемками доходит до абсурда и лишает малышей желаемых развлечений и внимания.
Например, недавно Галкин отказался сыграть с Гарри в активные игры, настаивая на дартсе, ведь бегая по дому он не смог бы умилить фанатов кадрами с малышами - видимо, предпочтения публики для него важнее просьб и желаний наследников. А вчера вечером шоумен с сыном вышел на прогулку по участку вокруг замках, и вместо того, чтобы пообщаться с мальчишкой просто снимал его в Stories, пока наследник лазал по ступенькам и задумчиво сидел на холодных камнях.
Не сдержавшись, сын Пугачевой осудил отца за «слежку» для Instagram и пригрозил в ответ также втихую снять его для своего микроблога. Получается, что даже высокие стены замка и закрытая жизнь не подарили семье Аллы Борисовны желаемого уединения.