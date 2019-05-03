Меган Маркл родила сына! Принц Гарри впервые стал отцом

Герцогиня Сассекская подарила мужу наследника.

Меган Маркл сегодня родила сына, восьмого правнука королевы, а принц Гарри впервые стал отцом. Весь мир с нетерпением ждал новостей о появлении первенца в королевской семье. О беременности Меган стало известно в октябре прошлого года, а появления малыша ждали в конце апреля-начале мая, однако, роды затянулись на неделю. Тем не менее, Букингемский дворец сообщил, что рано утром 6 мая Меган Маркл начала рожать и ее супруг принц Гарри находился с ней. Он был вынужден отменить запланированную поездку в Нидерланды. Мама бывшей актрисы Дориа Рэгланд вылетела в Великобританию, чтобы быть рядом с дочерью после рождения ребенка в Frogmore Cottage в Виндзоре.

Рождение сына стало сюрпризом для герцога и герцогини, они приняли решение заранее не узнавать пол ребенка. Маленький принц будет седьмым наследником после их отца Гарри, его племянницы и племянников принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Королевская пара подтвердила эту новость, опубликовав в своем Instagram пост, где отметили, что герцогиня и ребенок здоровы и здоровы, а пара благодарит представителей общественности за их общее волнение и поддержку в это особенное время в их жизни. Также сообщили, что более подробная информация будет опубликована в ближайшие дни.