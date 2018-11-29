«Мечтал о Бугатти» - Шепелев пожаловался, что не может купить дорогой автомобиль

Вероятно, из-за скандала с семьей Фриске телеведущий может испытывать финансовые трудности.

Накануне бывший ведущий телепередачи «Рассмеши комика» Дмитрий Шепелев опубликовал на личной странице в Instagram новую фотографию, подпись к которой вовлекла его фанатов к активному обсуждению. Так как на снимке он запечатлен вместе с лошадью, то и комментарий оставил соответствующий. «Мечтал о Бугатти, а езжу на Булке», - пожаловался телеведущий.

Вероятно, это была не просто шутка, ведь после смерти Жанны Фриске его карьера стремительно пошла на спад. Если раньше Шепелев одновременно мог заниматься несколькими проектами, то сейчас он может похвастаться лишь работой на шоу «На самом деле». Похоже, негативный след оставили и его скандалы семьей бывшей возлюбленной, которая родила ему сына. До сих пор телеведущий против, чтобы Платон общался с ее родственниками, и понять это смогли далеко не все его поклонники.

Понятно, что после всего этого телеведущий не может позволить себе купить дорогой автомобиль. Так, согласно данным из сети, стоимость разных моделей иномарки «Бугатти» может варьироваться примерно от 1,5 до 19 миллионов долларов. Такие суммы действительно могут оказаться неподъемными для отца-одиночки.