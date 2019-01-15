Нос Бузовой, волосы Бородиной: Саша Черно стала «клоном» ведущих «Дома-2»

Участница скандальной телестройки не боится экспериментировать со внешностью, воодушевляясь известными телеведущими.

В очередной раз Александра Черно решилась на эксперименты со своей внешностью. В этот раз участница реалити-шоу «Дом-2» приняла решение кардинально изменить имидж и нарастить волосы, а выбритый висок уже является фирменным знаком Черно «висок выбривала, брею и буду брить!»‎, - сказала Саша.

Александра является участницей телестройки уже более двух лет. За это время она вышла замуж за Иосифа Оганесяна и вошла в состав топовых участников «Дома-2», а также оказалось одной из самых скандальных людей за все время существования шоу. Саша почти каждый месяц старается изменить что-то в своей внешности и многие поклонники к этому уже привыкли. Несмотря на то, что далеко не все эксперименты Черно являются удачными и поклонники оставляют негативные комментарии под ее фотографиями, она не комплексует и продолжает искать свой идеальный образ.

Многие интернет-пользователи заметили, что Саша Черно стала «клоном» ведущих «Дома-2»: нос Бузовой, волосы Бородиной. Телеведущие «Дома-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина также любят кардинальные изменения внешности, однако, делают это не так часто и подходят к этому вопросу ответственней. Тем не менее, стоит отметить, что эксперимент оказался удачным и новый образ Черно сделал ее более женственной и нежной.