Начался паралич? Пынзарь может страдать от последствий неудачной операции

Звезда «Дом-2» уже подписалась на Анджелину Джоли, видимо, найдя у нее симптомы своих проблем с лицом.

Не так давно стало известно, что знаменитую голливудскую актрису Анджелину Джоли поразил частичный паралич – мышцы лица перестали двигаться. Иглоукалывание и другие терапевтические меры лишь частично смогли помочь звезде, при этом точно не известно, что именно стало причиной паралича. Возможно, это последствия пластических или косметологических операций, проводимых Джоли втайне, ведь кажется очень странным, что парализовало у нее именно лицо. В свете этого предположения кажется знаковым, что Дарья Пынзарь, недавно перенесшая пластическую операцию в российской клинике, подписалась и на Джоли, и на знаменитую клинику пластической хирургии.

Если операция по подтяжке лица Пынзарь прошла не совсем удачно, то сейчас она может страдать от последствий неудачной операции и именно потому история американской актрисы ее так заинтересовала. Возможно, до операции звезда «Дома-2» и не подозревала, что хирургическое вмешательство в человеческий организм может привести к последствиям как у Джоли, а может быть Дарья у себя заметила те же тревожные симптомы. Неужели у Пынзарь уже начался паралич лица? Если у знаменитости наблюдаются подобные осложнения, то это определенно нужно начать исправлять у другого специалиста, если, конечно, речь ни о каком-нибудь защемленном нерве – это уже вряд ли когда-либо получится полностью исправить.