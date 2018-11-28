Начался паралич? Пынзарь может страдать от последствий неудачной операции

Сегодня, 18:04 \\ Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» уже подписалась на Анджелину Джоли, видимо, найдя у нее симптомы своих проблем с лицом.

 Не так давно стало известно, что знаменитую голливудскую актрису Анджелину Джоли поразил частичный паралич – мышцы лица перестали двигаться. Иглоукалывание и другие терапевтические меры лишь частично смогли помочь звезде, при этом точно не известно, что именно стало причиной паралича. Возможно, это последствия пластических или косметологических операций, проводимых Джоли втайне, ведь кажется очень странным, что парализовало у нее именно лицо. В свете этого предположения кажется знаковым, что Дарья Пынзарь, недавно перенесшая пластическую операцию в российской клинике, подписалась и на Джоли, и на знаменитую клинику пластической хирургии.

 Если операция по подтяжке лица Пынзарь прошла не совсем удачно, то сейчас она может страдать от последствий неудачной операции и именно потому история американской актрисы ее так заинтересовала. Возможно, до операции звезда «Дома-2» и не подозревала, что хирургическое вмешательство в человеческий организм может привести к последствиям как у Джоли, а может быть Дарья у себя заметила те же тревожные симптомы. Неужели у Пынзарь уже начался паралич лица? Если у знаменитости наблюдаются подобные осложнения, то это определенно нужно начать исправлять у другого специалиста, если, конечно, речь ни о каком-нибудь защемленном нерве – это уже вряд ли когда-либо получится полностью исправить.

Поделиться новостью:
Автор - Твардовская Нина
Главное за неделю

Сынок «нарисовался»? Игорь Николаев может скрывать от Проскуряковой внебрачного ребенка

Интрижки, измены и молодые девушки – фанаты уверены, что музыкант долгое время вел...

Королёва, ау! Горбань пытается увести Тарзана с помощью вызывающих видео - сеть

Пока Мама Наташи Королёвой полностью переключила внимание дочери на себя, Сергей Глушко...

Что скажет Даша? Незнакомка «спалила» интрижку Сергея Пынзарь

Об этом говорит подозрительная фотография девушки в instagram с подписью «Культурные...

Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

Сбежит от Тарзана? Королёва после слухов о разводе намекнула на переезд в Украину

 Измены мужа или провальная карьера могли подтолкнуть певицу на крайние меры.

Тарзан, кусай локти! Королева может бросить супруга ради давнего воздыхателя

«Первый поцелуй! Первая любовь!», - поклонник, похоже, намекнул на любовную связь с...

Плевать на судьбу Веры? Дочь Началовой отправится в детский дом по указанию отца

Считают фанаты. Они уверены, что Евгений освободится от родительских обязанностей и...

Матильда вернулась? Шнуров может изменять супруге с бывшей женой

Силуэт в зеркале певца очень похож на экс-возлюбленную Сергея.

Черный список авиакомпании навсегда: Аэрофлот больше не примет Собчак на свой борт после скандала в самолете

 Телеведущая нецензурно бранью выражалась в самолете за то, что ей пришлось долго ждать...

«Если Агутин может, то и я»: Николаев высмеял коллегу за недалекость

 Артист рассказал фанатам про однообразие постов своего друга.

Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг...

«Шмотки для престарелой тётки»: Сеть высмеяла внешний вид Наташи Королёвой

Возможно, именно из-за семейных проблем - 45-летняя «ягодка» опустила руки и превратилась...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ