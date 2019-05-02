Не слушается мать. Гагарина потеряла контроль над дочерью из-за постоянных гастролей

2-летняя Мия не видит маму-певицу месяцами, и, вероятно, потому не хочет следовать ее указаниям.

Связь между ребенком у его матерью порой настолько сильная, что женщины часто боятся оставить малыша даже с другими людьми, так как нуждаются в том, чтобы всегда быть с ним рядом. Кстати, новорожденные, даже в столь малом возрасте, остро ощущают отсутствие материнского тепла, собственно, почему в России и предусмотрен декретный отпуск на три года, так как именно в эти годы мать больше всего нужна своему чаду. Однако ушла ли после очередных родов в декрет певица Полина Гагарина? Нет, она очень быстро продолжила свою гастрольную деятельность в прежних и даже в больших масштабах. Естественно, из-за этого ее 2-летняя дочь Мия редко видит мать, и, наверное, время от времени с трудом ее узнает.

Стоит ли удивляться, что теперь Гагарина потеряла контроль над дочерью? Девочка не слушается мать и это вполне логично, ведь незримая связь межу Мией и Полиной сильно истончилась именно из-за постоянных гастролей последней. Но, видимо, карьера в жизни певицы занимает куда более высокое место, чем собственные дети. Но если это так, то ей следовало бы с гордостью «пожинать плоды» своего воспитания теперь или не жаловаться, а пытаться исправить ситуацию и больше проводить времени с дочкой.