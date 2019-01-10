Решили не заморачиваться? Пынзарь, Седокова и другие звёзды «скопировали» пост о трагедии в Шереметьево

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

Елена Воробей и Андрей Черкасов также решили «не отставать» и добавили в соцсеть ту же фотографию.

 После трагедии в Шереметьево на официальных страницах российских знаменитостей стали появляться записи, в которых звезды выражают соболезнование родным погибших и пострадавшим. Особенно «отличились» Дарья Пынзарь, Анна Седокова и другие звезды, такие как Елена Воробей и Андрей Черкасов. В их микро-блогах появились одинаковые посты, которые они, судя из этого, «скопировали» друг у друга пост о трагедии. Да, под коллажами были разные слова, но на счет самого фото телезвёзды, судя по всему, решили не заморачиваться. В это же время, Юлия Барановская, Ольга Бузова, Ксения Собчак и многие другие поделились видео аварии, фото траурных свечей или другими кадрами, показав, что более искренне и внимательнее отнеслись к этой теме.

 Пассажирский самолет загорелся в ходе аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Около 41 человека из пассажиров погибли, но эти данные еще не являются окончательными. По факту ведется судебное разбирательство, которое установит, чьи неправильные действия повлекли страшную аварию и десятки погибших.

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Автор - Александра Рождественская
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