Развод пошатнул здоровье. Анджелина Джоли составила завещание из-за паралича

Актриса страдает от серьезных болезней, которые заставили ее задуматься о будущем своих детей.

Голливудская актриса Анджелина Джоли около двух недель назад составила завещание, оставив все свое состояние старшему приемному сыну 17-летнему Мэддоксу только он поддержал мать в вопросах о разводе с Брэдом Питтом. Для 42-летней Анджелины развод стал настоящим испытанием и повлек за собой серьезные проблемы со здоровьем. Несколько лет назад Джоли перенесла операцию по удалению молочных желез и яичников для уменьшения риска развития рака. Однако, длительный стресс, который актриса испытывала в последнее время, вызвали серьезное обострение болезней.

В настоящее время у Джоли диагностировали гипертонию и вновь проявилось биполярное расстройство. Стало известно, что у актрисы возник неврит лицевого нерва, который врачи еще называют паралич Белла. Актриса была вынуждена пройти курс иглоукалывания, которое немного оживила лицо. Специалисты дают оптимистичные прогнозы 80 процентов пациентов излечиваются, тем не менее обращают внимание, что эффект от иглотерапии может быть незначительным. Причины развития этой болезни неизвестны. Судя по всему, развод пошатнул здоровье актрисы и болезнь обострилась. Из-за паралича. Джоли посетила нотариуса и составила завещание, ведь страх смерти мог сподвигнуть актрису задуматься о том, как будут жить ее дети в будущем.

«Сложно назвать причину развития болезни может виновата менопауза или тяжелый год. Замужние женщина полностью отдаются семье и не заботятся о своим здоровье, пока не столкнутся с серьезными проблемами» - рассказала Анджелина.