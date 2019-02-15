«21 век» - Бузова негодует по поводу трагедии в Шереметьево

В знак скорби по погибшим певица даже отказалась от своих бесконечных селфи и «сторис».

В воскресенье в СМИ поступила информация об ужасной трагедии, которая произошла на территории международного аэропорта «Шереметьево». По данным СК РФ, там загорелся самолет, вследствие чего погиб 41 человек. В стороне от случившегося не смогла остаться известная певица Ольга Бузова.

Как только она узнала о произошедшем, то сразу загрузила в Instagram пост, где, даже прибегнув к нецензурной лексике, возмутилась отсутствию пожарных машин на месте катастрофы. После этого в ее профиле больше не появлялись «сторис». Накануне же аккаунт вновь «ожил», когда певица опубликовала следующий пост, в котором высказалась по поводу трагеди в Шереметьево и поделилась своими мыслями о случившемся.

«Больно, страшно, бедные люди. Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших. 21 век, люди сгорели в самолёте», - негодует она. По всей видимости, Бузову действительно затронуло произошедшее, так как она сама очень часто летает на самолетах. Возможно, к ней пришло осознание того, что никто из людей, к сожалению, не может застраховать свою жизнь от любого несчастья.