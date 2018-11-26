«Заберите дитё»: Фанаты обвинили Рапунцель в «убийстве» собственной дочери

Сегодня, 05:27 \\ Шоу-бизнес

«Подорванное» здоровье, скандал и крики, влияющие на психическое состояние малышки, ужасное воспитание - в сети буквально «разнесли» Ольгу за смертельное равнодушие к Василисе.

На своей страничке в социальной сети Instagram глава семейства Дмитрий Дмитренко опубликовал видеозапись с прогулки всей семьи. Счастливая мать снимает уверенные шажочки Василисы и совсем не обращает внимание на дефекты в походке и на то, как наследница одета, а вот бдительные пользователи сразу же разглядели явные проблемы со здоровьем.

«Вам к врачу срочно нужно!», «Оля, перестань красоваться, отведи ребенка к ортопеду», «Заберите дите! Что за мать? Невооруженным глазом видно, что Василиса сильно косолапит», - возмущаются пользователи.

Сначала «бренд» телестройки обвиняли в «грязном» прошлом, а теперь фанаты обвинили Рапунцель в «убийстве» собственной дочери, ведь девушка совершенно не интересуется малышкой и ее здоровьем, а только показывает на камеры свою любовь и материнские обязанности. 

Правда, на самом ролике можно заметить, как Василиса косолапит. Косолапость — деформация стопы, при которой она отклоняется внутрь от продольной оси голени. Данный дефект поражает одного из тысячи новорожденные. Возможно, что Василиса могла получить косолапость и вовсе не с рождения, а например, из-за различных травм или других, более страшный болезней, которые и нанесли такие последствия, ведь деформация стопы может развиваться в результате паралича мышц или повреждения костей.

Для того, чтобы вовремя избавить ребенка от такой проблемы нужно незамедлительно обращаться к специалисту, который назначит профессиональное лечение. Однако Рапунцель сама знает, как правильно воспитывать, своего ребенка и старается не обращать внимания на советы и критику подписчиков.

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Автор - Екатерина Браун
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