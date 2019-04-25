Любовник «наградил»? Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном

Сегодня, 07:46 \\ Шоу-бизнес

Об этом говорят в сети, рассматривая отношения пары и приближенных мужчин певцы.

Слухи вокруг пары Тарзана и Королевой с каждым днем набирают обороты. В сети обсуждают возможный развод пары и предполагаемую беременность Наташи. Фолловеры заметили, что Глушко и Наташа не выкладывают совместные фото и «сторис», как бы живя совершенно отдельно друг от друга. Певица предпочитает выходить на публику с мамой, а Глушко – с друзьями или вообще один. Фанаты заметили что-то «неладное» в отношениях между супругами.

Ранее в Instagram женщины злопыхатели заметили странно округлившийся живот Наташи, который она неумело прикрывала рюкзаком. Судя по всему, певица находится «в положении», но отцовство находится под большим вопросом.

Предполагаемая беременность Королевой не связана с Тарзаном – к этому выводу пришли подписчики звездной пары. Они проанализировали жизнь Королевой с супругом и приближенных мужчин певицы.

Судя по всему, пара не ведет совместную жизнь, но не афиширует это прессе. Можно предположить, что Королева забеременела от одного из предполагаемых любовников. Фолловеры не раз замечали ее тайную связь с различными мужчинами. Роман с ней приписывали ее визажисту Вадиму Андрееву, а также парню, которого певица пиарила в социальных сетях. Неужели ребенком Королеву любовник «наградил»?

Вероятно, многолетний брак Королевой и Тарзана находится на грани распада. Вряд ли Глушко захочет воспитывать не своего ребенка. Судя по всему, паре рано или поздно придется рассказать общественности о их разладе и пролить свет на реальное положение вещей.

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Автор - Валерия Кирсанова
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