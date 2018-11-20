Родит и бросит? Катя Жужа могла выйти замуж по расчету

Безбедное будущее может обеспечить Екатерине рождение ребенка и внезапный развод с богатым мужем.

После того, как экс-телеведущая шоу «ДОМа-2» вышла замуж, она оказалась в центре внимания. Разумеется, практически никто не поверил в «светлую и искреннюю любовь» между молодоженами. По крайней мере, во взаимную.

Стоит отметить, что избранником Екатерины стал 24-летний Артем Маркелов, который в прошлом был возлюбленным Алены Водонаевой.

Артем является сыном миллиардера Валерия Маркелова. Предприниматель вовлечен в бизнес в сфере строительства железных дорог, а также занимается банковским делом.

Стоит ли говорить о том, что велика вероятность того, что замужество Жужи имело корыстные побуждения. Вполне вероятно, что девушку интересовал не сам мужчина, а его материальное состояние.

Так правда ли то, что Катя Жужа могла выйти замуж по расчету? Данная теория подтвердится, если в скором времени будет объявлено о беременности Кати. Родит и бросит мужа? Ведь именно это является наиболее простым способом для «отмывания денег» при разводе.

Побольше взять и ничего не дать - именно эта цель преследует каждого человека, вступающего в брак по расчету. Если Жужа действительно подаст на развод в скором времени после рождения малыша, суд обязует Артема выплачивать алименты как светской львице, так и общему ребенку. Сумма получится внушительной, а потому работать Екатерине больше не придется. По крайней мере до тех пор, пока малышу не исполнится 18.