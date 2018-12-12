Дочки - есть, наследника - нет. Ревва может «получить» сына от любовницы из-за бессилия жены

Сегодня, 07:02 \\ Шоу-бизнес

В сети полностью уверены в этом. Александр, возможно, больше не хочет рисковать и отправится к другой, которая сможет родить сына. Попытать удачу и получить желаемое «на стороне».

В 2007 году у пары родилась первая дочь — Алиса. В 2013 году — дочка Амелия. Александр полностью удовлетворён семейной жизнью, любит дочерей и жену Анжелику, но мечтает о сыне. Возможно, сделав ещё один перерыв в 6 лет, Ревва захотел третьего ребёнка — мальчика.

Сейчас знаменитый комик, актёр и певец полностью занят работой. Он не перестаёт уделять большее количество времени новым проектам и музыке. Недавно у него вышел новый хит - «Зацепила».

Из-за большой занятости супруга, жена постоянно находится с детьми. Возможно, что такой образ жизни ей надоел и на желание мужа родить сына — она отказалась. Дочки - есть, наследника — нет, мечта артиста — сын. Ревва может «получить» сына от любовницы из-за бессилия жены, которая не желает больше рожать.

Вокруг семьи Реввы ни один раз ходили слухи, что музыкант изменяет супруге. Однако, никаких официальных доказательств этому нет. Неужели любящий супруг и отец может пойти на предательство ради исполнения своей мечты, которая может стать причиной развода.

В своём instagram аккаунте Ревва часто радует подписчиков новыми семейными видео и фотографиями. Многие пользователи также отметили, что музыкант обожает своих детей и семью, поэтому он не сможет их бросить.

Однако, получить наследника от другой девушки вполне реально, также суррогатное материнство может стать спасением Реввы. По его словам, Анжелика серьезно изменила его взгляд на мир: до появления в жизни нынешней супруги артист и помыслить не мог о том, чтобы жениться и завести детей.


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Автор - Дарина Ваулова
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