Бизнес рухнул? Банкротство четы Пынзарь вынудит их вернуться на «Дом-2» - сеть

Сегодня, 05:50 \\ Шоу-бизнес

Неумелое руководство, ценовая политика, мотивация и знания, пользователи считают, что супруги не смогли обосновать бизнес за границей и в скором времени появятся на телестройке.

Известная экс-участника скандального телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь уже около года проживает в солнечном городе Алания вместе с супругом Сергеем Пынзарем и двумя сыновьями. В Турции они приобрели недвижимость и активно ведут свой бизнес. Однако многие заметили, что в семье не так все гладко, как можно увидеть на первый взгляд. Странностью для некоторых показалось то, что Дарья и Сергей проживают в «ужасном», со слов проживающих ранее, отеле, в том городе, где у них имеется собственная и роскошная квартира.

«Для чего жить в отеле, если есть своя квартира?», «Бизнес накрылся? Обратно на «Дом-2» за заработком всей семьей приедете?», - задаются вопросами пользователи.

Сама Дарья противоречит всем догадкам подписчиков, ведь она недавно воспользовалась хирургической клиникой, на операцию в которой семье пришлось достаточно потратиться.

«Все средства на лицо ушли, нечем оплачивать проживание и бизнес продвигать?» - пошутили некоторые.

Многие в сети предположили, что семья «скитается» по «дешевым» отелям из-за нехватки денежных средств, ведь за свои шикарные апартаменты приходиться платить, а поддерживать успешный бизнес требуются не только деньги, но и хороший персонал, знания в сфере, руководство и обратная связь.

Для того, чтобы успешный бизнес устойчиво держался «на плаву» следует поддерживать хорошие отношения с различными инвесторами. Возможно, что супругам не хватило достаточных умений в той сфере, которой они решили заниматься.

Бизнес рухнул? По мнению многих, банкротство четы Пынзарь вынудит их вернуться на «Дом-2», ведь за участие в телешоу, участникам предоставляют жилье, еду, возможность развиваться в различной карьере, а еще и платит за участие.

Возможно, что супруги действительно не смогли окончательно обосноваться в Турции, потому и могут вернуться на проект.

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Автор - Екатерина Браун
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