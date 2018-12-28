Седокова «подтянет»? Рудова может начать карьеру певицы из-за неудачи в кино

Запоет как подружка – фанаты уверены, что Наталья не состоялась как актриса и вскоре пойдет за славой на сцену, выпустив первую сольную песню.

Судя по всему, слава Рудовой как актрисы давным-давно «канула в лету». Последние роли актрисы в фильмах датированы 2017-м годом и успех этих картин находится под большим сомнением.

Самая громкая роль Натальи была в 2004 году. Публика помнит Рудову как Татьяну из телесериала «Татьянин день», который транслировался по Первому каналу. После этого актриса не исполняла таких громких ролей и «перебивалась» тем, что ей предлагали продюсеры.

Судя по всему, Наташа вскоре начнет карьеру певицы из-за неудачи в кино. В съемках фильмов и сериалов Рудова давно не замечена. Вероятно, творческая деятельность в другом жанре может спасти ее от потери аудитории.

Рудова является близкой подругой певицы Седоковой, возможно она сама «подтянет» девушку на сцену, чтобы спасти ее от «провала». Видимо, совсем скоро зритель увидеть Наташу в совершенно новом свете.

Приобретение популярности в области музыки является неплохим планом для «реабилитации» Рудовой. Творческая деятельность на сцене крайне популярна на данный момент. Многие певицы сейчас зарабатывают очень большие деньги благодаря концертам и выступлениям. Вероятно, Наталья Рудова сможет также «прорваться» на большую сцену и «затмить» своим талантом даже свою подругу Анну Седокову, обогнав ее в популярности.