Ребенок не от мужа? Боярская скрывает «нагулянного» сына от общества - сеть

Ни в мать, ни в отца – малыш Елизаветы, по мнению поклонников, является результатом измен.

После того, как Елизавета выложила в сеть фото своего пятимесячного малыша, а точнее его маленькой ладошки, на нее вновь обрушился шквал негатива. Якобы актрисе есть что скрывать, раз уж она до сих пор отказывается представить ребенка публике.

Дело дошло до того, что Боярскую обвинили в неверности мужу, сказав, что ребенок скорее всего «нагулянный», потому его и не показывают.

И хотя совсем не в новинку то, что знаменитости до последнего скрывают своих малышей ото всех, фанаты актрисы решили, что тут дело вовсе не в принципиальной позиции.

Выходит, ребенок вовсе не от мужа? Семью Елизаветы всегда считали одной из самых порядочных, где оба супруга горячо любимы и не способны на измену.

Однако даже самый крепкий брак может расколоться. Звездной семье уже не раз приписывали развод. Все это происходило по той причине, что Лиза и Максим живут раздельно, что ведет к еще одному поводу считать, что рождение сына Боярской – это вовсе не заслуга законного супруга.

Поклонники уверены, что Боярская скрывает «нагулянного» сына от общества.

Стоит отметить, что у Елизаветы и Максима уже есть сын Андрей. Сейчас ему уже 6 лет. Звездные супруги до последнего момента скрывали его от посторонних глаз, чтобы малыш рос полноценным ребенком.

Разумеется, Елизавета сделает все, чтобы сохранить брак, хотя бы ради того, чтобы их сыновья росли в полноценной семье.

Стоит полагать, что подобные действия со стороны Боярской пойдут только во благо сыновьям, потому как актриса не раз отмечала, что очень любит своих детей и желает им только добра.