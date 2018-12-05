Милость зашкаливает! Воля и Утяшева поздравили дочь-именинницу трогательным «письмом в будущее»

Вчера, 22:58 \\ Шоу-бизнес

Куча комплиментов и море подарков – все это ожидало 4-летнюю Софию в день рождения.

 Сегодня, 5 мая, дочери Павла Воли и Ляйсан Утяшевой исполняется 4 года. По словам звездных родителей, она целый день развлекается со своими друзьями, веселится, а мама и папа, в свою очередь, ни в чем ей не отказывают. И комик, и гимнастка решили написать любимому ребенку трогательное «письмо в будущее». Предполагается, что дочь-именинница прочитает его через несколько лет, ведь в 4 года еще не может это сделать.

 

«Ты такая умница. Ты уже такая взрослая, такая смышленая и очень красивая. Ты помощница. Ты столько знаешь, столько умеешь. А сколько ещё у тебя впереди?!!! Мы тебя очень сильно любим», – милость поздравления просто зашкаливает. Оно получилось очень искренним и точно порадует подросшую Софию через несколько лет.

София – второй ребенок в паре. Она родилась в одной из клиник Майами, поэтому автоматически стала гражданской США. На данный момент она проживает в Америке со своим 5-летним братом Робертом.


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Автор - Александра Рождественская
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