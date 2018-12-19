«Поплясала» и вернулась? Волочкова вспомнила о любимом после «позорных» танцев в клубе

Балерина упорно доказывает, что у нее есть мужчина.

Анастасия Волочкова после продолжительного периода забвения зажигательно «поплясала» и вернулась опять к своей запутанной любовной истории и загадкам о богатом любовнике, начав подбрасывать поклонникам новые «косточки» для обсуждения. На этот раз она пополнила свою любимую рубрику «взглядом любимого» серией из нескольких фотографий на коне, которые были сделаны во время выходной конной прогулки.

Сегодня Волочкова «оседлала» лошадь, и в честь «выдающегося» достижения в ее жизни даже предоставила поклонникам возможность восхититься ее грацией и мастерством, потешив ее самолюбие завистливыми отзывами о ее прекрасной жизни, открыв комментарии под публикацией. Однако поклонники в очередной раз разрушили все планы танцовщицы. Вместо восторженных отзывов Волочкова нарвалась на критику фанатов, которые всерьез забеспокоились о ее психическом здоровье.

Фанатов ужаснуло, как быстро Анастасия перекручивает свою жизнь: еще недавно она «путалась в непонятных компаниях», отжигая в «захудалом» местечке, а уже сегодня после своих «позорных» танцев в клубе вновь вспомнила о любимом. Фанаты с иронией отметили, что похоже, не в силах придумать новый повод для привлечения внимания к своей персоне, Волочкова вернулась к своей давней сказке о богатом любовнике, обеспечивающем ее жизнь, и вновь развлекается надоевшим всем «ребусом», пытаясь доказать, что вовсе не одинока и счастлива.

После того, как балерина получила массу гневных комментариев, она снова ограничила для фанатов возможность оставлять свое мнение. Все негодования поклонников были поспешно удалены, а Волочкова, как она говорила ранее, продолжает спокойно жить, не читая оскорбления от завистников.