Забыл втянуть: Киркоров опозорился растолстевшим животом

Обвисший «пресс» совсем не красит артиста, который отчаянно пытается скрыть это «недоразумение» под объемной одеждой.

Филиппа Киркорова всегда видят одетым «с иголочки»: дизайнерские вещи, лаковые туфли, гламур и блеск. Только с этим придется распрощаться, если вес певца станет расти и дальше. На одном из последних видео «король» предстал не в лучшем виде. Из дорого костюма нескромно свисал растолстевший живот, который артист тщательно прятал под слоем объемной одежды. Но, подняв от радости руки, проблемное место обнажилось и опозорило своего «хозяина».

Кроме того, сама одежда перестала на Киркорова налезать. Брюки держались буквально на честном слове, и даже ремень оказался бессилен в этой ситуации.

Судя по всему, Киркоров забыл втянуть «атлетический пресс» и опозорился перед подписчиками. Возможно, после конкурса «Евровидение-2019» он обратит внимание на внешний вид и продолжит заниматься в спортивном зале, ведь сейчас все время тратится на подготовку Сергея Лазарева. Главное, чтобы певец на этот раз одержал заслуженную победу, а то от горя Филипп может растолстеть еще сильнее.