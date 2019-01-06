«Ни рожи, ни кожи»: Хейтеры «поздравили» Ирину Салтыкову с днем рождения

Сегодня, 22:22 \\ Шоу-бизнес

«Бузова 90-х», - написали о певице пользователи и отметили, что всё равно любили ее даже «бездарной».

 В 1990-х годах сложно было найти человека в России, который не знал бы такую певицу, как Ирина Салтыкова, хотя современное поколение ее практически не вспоминает. Тем не менее, сегодня в Сети нашлись еще те, кто помнит и любит творчество артистки, а потому и не забыли, что она сегодня празднует свое 53-летие. Однако, внезапно хейтеры звезды тоже своеобразно «поздравили» Ирину Салтыкову с днем рождения – облили ушатом грязи и претензий.

 «Ни рожи, ни кожи», ни голоса, ни вежливости, одна только вульгарность, пишут недоброжелатели певицы прямо под поздравительной публикацией. Многие также согласились с тем, что Салтыкова – это «Бузова 90-х» в том плане, что какая же «бездарность», но даже несмотря на это ее любили. Кроме того, некоторые комментаторы упомянули о конфликте звезды с ее мужем. Дело в том, что карьера Виктора Салтыкова оказалась не такой успешной, а потому тот начал срываться на Ирине – устраивал пьяные дебоши и даже поднимал на артистку руку.

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Автор - Твардовская Нина
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