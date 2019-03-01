Уже родила? Решетова внезапно исчезла из соцсетей

Сегодня, 20:17 \\ Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати сейчас, вероятно, полностью поглощена заботами о новорожденном.

 Девушка репера Тимати Анастасия Решетова сама признавалась, что показывает у себя на странице не натуральную действительность и говорила, что ее поклонники никогда не догадаются по фото, где она находиться в настоящий момент. Догадаться действительно непросто, ведь звезда мало того, что нее указывает гео-локацию на снимках почти всегда, так еще постоянно публикует старые фото, чем только запутывает поклонников.

К примеру, первое фото в платье с откровенным декольте было опубликовано в сентябре прошлого года, а второе - совсем недавно в апреле. И это далеко не единичный случай, при желании, на каждое фото, которое звезда публиковала в последние полгода, можно найти несколько из более старых фотосессий. На новом снимке, который был сделан на Пасху, можно сразу заметить некоторые особенности.

 Фото говорит само за себя – слишком свободная одежда вполне может скрывать огромный живот. Слухи о беременности Решетовой появились еще прошлой осенью, а сейчас она как раз должна родить, следовательно, ее живот должен быть большим. К тому же, с недавнего времени модель внезапно исчезла из соцсетей, даже старые фото не публикует вот уже два дня подряд. При этом, интересен последний пост, где она пишет о том, как хочет «дать волю своим водолейским порывам», а, проще говоря, хочет начать развлекаться и опять быть легкомысленной, какими и описывают Водолеев в гороскопе.

 Может быть Настя уже родила и сейчас занята материнскими хлопотами, потому у нее нет времени думать о себе и быть легкомысленной? Не исключено, что звезда скрывает ото всех значительно больше, чем кажется на первый взгляд. А иначе зачем она выкладывает в основном прошлогодние фото и так резко реагирует на слухи о своей беременности?

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Автор - Твардовская Нина
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