«Скачайте приложение на айфон» – Дана Борисова шокировала подписчиков советами «как бросить пить»

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

«Мать Тереза» российского шоу-бизнеса, вероятно, устала помогать зависимым людям советами.

Очевидно, что терпения для помощи другим людям нужно очень много, ведь даже люди, которым помогали избавиться от серьёзных зависимостей и болезней, с трудом могут посвятить свою жизнь иногда неблагодарному делу. До своей «точки кипения», скорее всего, дошла уже и Дана Борисова, которая несколько лет назад поборола зависимость и стала милосердно раздавать советы и помогать делом всем, кто в этом бы нуждался.

Сегодня у Даны в который раз попросили совета в вопросе, «как бросить пить», на что звезда, откровенно говоря, ответила странно. Шокировав подписчиков, Дана сказала: «Есть хорошая программа в интернете….Можно скачать приложение на айфон, многим помогает».

Подытожив всю свою искреннюю деятельность таким неловким замечанием на отмаш, Дана, конечно, поставила под сомнение свою репутации альтруистки, которая пошатнулась ещё после скандала, в которое влезла Дана не так давно.

Стоит напомнить, что звезда в эфире очередного ток-шоу намекнула зрителям на наркотическую зависимость у покойного Децла.

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Автор - Наир Мухметов
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