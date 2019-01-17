Прихожин не оценит. Басков не стесняется любезничать с замужней Валерией

Неожиданный интерес Николая может вызвать ревность со стороны супруга певицы.

Многие звезды шоу-бизнеса встречаются не только на работе, но и общаются между собой в свободное время. В частности, Николай Басков и певица Валерия часто «пересекаются» и уже многие годы поддерживают дружеские отношения. Естественно, артисты никогда не претендовали на звание пары, но певца это почему-то не останавливает. Он не стесняется любезничать с замужней Валерией, оставляя под ее фотографиями милые послания.

Такое поведение со стороны «натурального блондина» Йосиф Пригожин точно не оценит. Да, они друзья и коллеги, но все равно нужно иметь рамки приличия. Достаточно того, что Басков слишком нежно поздравил Валерию с днем рождения, да еще и намекнул на творческий тандем в будущем. Любовные похождения Николая широко известны в кругах знаменитостей и не исключено, что теперь он начнет проявлять знаки внимания к замужней женщине.