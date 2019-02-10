«Жалко Наталью» - фанаты сравнили «силиконового» Тарзана с лошадью

Сегодня, 18:32 \\ Шоу-бизнес

«Химия» может убить «мужское здоровье» Сергея совсем скоро, отметили обеспокоенные фанаты.

Сергей Глушко с семьей проводит майские каникулы в Берлине. Вчера супруг Наташи Королевой поделился редкими кадрами с единственным сыном Архипом, которые умилили поклонников. Фанаты нашли удивительным необычайное внешнее сходство родственников, отметив, что отец с сыном выглядят как два брата, несмотря на приличную разницу в возрасте.

Это и не удивительно, ведь Глушко тщательно следит за своей внешностью и формой, однако по мнению поклонников, экс-стриптизер уже сильно переборщил с пластикой и услугами косметологов. Некоторые фанаты сравнили «силиконового» Тарзана с лошадью. «Жалко Наталью», - отметили комментаторы, добавив, что если Сергей продолжит такими же темпами «омолаживать» себя, то совсем скоро «начнет сдавать», тем более, что и сейчас выглядит не столь мужественно, как раньше.

Судя по всему, подобное сравнение несколько задело Глушко, ведь вскоре он язвительно ответил подписчикам на критику. Опубликовав видеоролик на фоне лошадей у Бранденбургских ворот Тарзан заявил, что находит забавным подобное сравнение. «Я лучше буду лошадью, пожалуй», - заявил экс-танцовщик, задетый обидными комментариями от подписчиков в микроблоге. По его мнению, лошади – красивые, умные и сильные животные, и он не прочь быть похожими на них.

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Автор - Диана Минина
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