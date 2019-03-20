Савельева, берегись! Сафонов может закрутить роман с Рудовой

Новоиспеченный отец не смог скрыть эмоций, увидев актрису в купальнике.

После первого неудачного брака звезда сериала «Татьянин день» Кирилл Сафонов едва выбрался из затяжной депрессии, из-за которой артист даже начал крепко выпивать. Тогда спасли его отношения с участницей группы «Фабрика» Александрой Савельевой, которая впоследствии стала его супругой. Недавно Саша подарила мужу первого и долгожданного сына, однако артиста, видимо, ребенок волнует несколько меньше, чем прелести бывшей партнерши по сериалу «Татьянин день» Натальи Рудовой. Новоиспеченный отец не смог скрыть эмоций, увидев актрису в купальнике, а под ее фото оставил короткий, но говорящий комментарий.

К слову, это далеко не первый случай, когда артист «лайкает» фото в Натальи, но, что любопытно, чаще всего он оценивает фото коллеги именно в купальнике. Неужели его так манят формы белокурой красавицы, что он даже не боится навлечь гнев супруги? Савельева, берегись, такая решительность мужчины редко доводит до добра! Кроме того, в последнее время обсуждают возможного любовника Рудовой, на плече у которого она сфотографирована, но, как выяснилось, этот парень вряд ли состоит в отношениях с артисткой, так как, по слухам, симпатизирует больше мужчинам, чем женщинам.

Однако это не означает, что такая привлекательная женщина, как Рудова одна, ведь теоретически Сафонов может закрутить с ней роман. Артист точно считает коллегу красивой, а особенно если на ней минимум одежды, да и Рудова не отвергает его ухаживания, что может вылиться во что-то большее.