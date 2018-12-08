Седокова оправдала «обжорство» и пухлое тело трудным детством

Свои «целлюлитные» ягодицы певица считает последствием жизни в бедной семье и в «бандитском» районе.

Анна Седокова никак не может отойти от скандала после всплывших в Сети откровенных фотографий певицы, на которых она засветилась с целлюлитом и ужасной формой ягодиц. Видимо, ей показалось недостаточно на видеоролике «высмеять» недостатки своей фигуры – сегодня она обратилась к поклонникам с тематическим постом, вновь затронув тему внешности. Певица отметила, что после скандала незнакомцы все чаще обращаются к ней на улице с подбадривающими словами, заверяя, что она очень красивая. По ее словам, ей удалось «вычислить» девушек, которые «слили» ее фотографии, и их внешность резко отличается от нее – обе подружки были очень худыми и совершенно бесформенными. Видимо, поэтому их задело пухлое тело певицы, которая сама виновата в проблемах с фигурой и даже это признает: «Кто-то скажет - ну ведь ты сама виновата, надо меньше жрать, больше в зале пахать. И будут правы».

Тем не менее, по мнению Анны, привлекательность не зависит от «наличия жира, веса, возраста» - весь секрет заключается во внутренней энергии, тепле и добре, которое излучает женщина. Большинство фанатов поддержали мнение певицы, и пожелали ей не зацикливаться на мнении окружающих, а наслаждаться жизнью. Однако некоторые поклонники не понимают, почему Анна так часто подчеркивает свое «обжорство» и употребление «запрещенки», и постоянно оголяет свое тело, но в то же время говорит, что не идеальна и родила троих детей.

Седокова же оправдала «обжорство» и пухлое тело трудным детством. Анна призвала фанатов перестать сравнивать ее с другими, ведь она не должна уподобляться другим: «Я родилась в бандитском районе в бедной семье. Я всю жизнь должна была выживать. У меня своя дорога. Своя жизнь». Она отметила, что не собирается поддерживать благопристойность из-за желания окружающих, и будет проживать свою жизнь по собственному усмотрению.