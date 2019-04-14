Молодой и «горячий»: Королёва нашла себе «хлопца» взамен Тарзана

Безысходность из-за проблем с мужем-стриптизером или пиар-ход? Певица могла опять увлечься новым мужчиной.

В сети Интернет активно распространяются слухи о проблемах в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного в качестве Тарзана. Стриптизер позволяет себе выкладывать в социальные сети фотографии в обнимку с другими женщинами, ездит на отдых без супруги и всячески «подогревает» о разводе. Наталья тоже не идеальная жена – в последнее время она часто делает намеки своему бывшему Игорю Николаеву, вспоминая «Дельфина и русалку» и плескаясь в бассейне на камеру. Последний пост на ее странице также не остался незамеченным.

Вот такого молодого и почти «горячего» молодого человека Королева решила пропиарить. Этот неизвестный мужчина снял клип-пародию на одну из песен Натальи и давил на свою страницу. Певица захотела помочь своему фанату достичь желаемой популярность, поэтому сделала репост этого «шедевра» в свой микро-блог. При этом, она поддержала «хлопца» и пожелала добиться успеха.

Вероятно, Королева нашла новый «объект интереса» взамен Тарзана. Раз муж не обращает должного внимания, так лучше завязать общение с кем-то другим. Раньше артистка уже делала подобные намеки молодому блогеру, самостоятельно прорекламировав его страницу. Быть может, хоть кто-то заинтересуется ею, ведь без мужского внимания приходится нелегко.