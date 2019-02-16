«Не рискуйте» — Фанаты уличили Баскова в приеме антидепрессантов

Явная грусть «натурального блондина» и слухи о «витаминках», которые тот якобы принимает, настораживают его поклонников.

Уже несколько месяцев фанаты всерьёз обеспокоены состоянием Николая Баскова: певец заметно исхудал и «омолодился» внешне, однако, тоска в глазах явно говорит о проблемах в жизни артиста. К тому же, в сети активно обсуждают некие «витаминки», которые начал употреблять «натуральный блондин». Не исключено, что за «витаминками» могут скрываться более серьёзные препараты для улучшения самочувствия.

Фанаты даже уличили Баскова в приеме антидепрессантов. «Что за витамины о которых все спрашивают.. Не рискуйте, потом не слезете», — пишут в комментариях обеспокоенные подписчики. Не исключено, что на фоне одиночества певец мог пойти на крайние меры, ведь за долгие годы Николай так и не смог создать семью. К слову, за помощью артист даже обратился к религии: последние месяцы Николай не только активно занимается благотворительность, устраивая концерты в храмах, но и сам стал регулярно посещать религиозные места. Как бы там не было, а в попытке улучшить психическое самочувствие Басков рискует окончательно «угробить» своё здоровье.