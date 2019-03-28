Специально конкурс «сливает»? Лазарев перед «Евровидением» решился на очередной роман

Без присмотра Киркорова звезда с лёгкостью лишается статуса папы-одиночки.

Сергей Лазарев, приехавший на известный музыкальный конкурс «Евровидение–2019» в Израиль, посвятил вчерашний день «знакомству с местом» и вечерним прогулкам по набережной. Естественно, привлекательный исполнитель современных песен вызвал таким «отдыхом» много вопросов о компании своего времяпрепровождения.

После интересных сторис певца, вероятно, стало понятно, что Сергей решился на очередной роман, о котором будут долго говорить. Вчера Лазарев уверял фанатов и себя самого в том, что с ним в номере никого лишнего нет. Именно сюда после прогулки пришёл Сергей переночевать и пожелать «спокойной ночи».

Уже сегодня утром оказалось, что вряд ли Лазарев был один. Тут дело даже не в Киркорове, который со дня на день должен приехать навестить своего «подопечного», а в особой пассии звезды. Кто-то сфотографировал Лазарева издалека, когда он проходил по набережной. Вряд ли он ставил таймер и отходил подальше, чтобы сделать эффектную фотографию, как он оправдывался после скандала с публикацией «пикантной» фотографии на кровать в Греции.

Вероятно, что Лазарев может специально «сливает» конкурс ради внимания своей новой любви, с которой он мог познакомится на встрече по подготовке «Евровидения».