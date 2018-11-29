Артем нервно курит – Ольга Орлова «засветила» молодого любовника на тусовке сына

Сегодня, 16:56 \\ Шоу-бизнес

Ведущая могла «ошарашить» сына признанием об интрижке на его дне рождения.

Недавно сыну Ольги Орловой исполнилось 18 лет. Судя по всему, единственный наследник ведущей «Дома-2» решил с размахом отметить свое совершеннолетие и собрал большую компанию друзей на вечеринке в караоке. Среди сверстников 18-летнего юноши была и самая близкая женщина – знаменитая мама, которая откровенны постом намекнула на возможный неожиданный поворот вечера. Орлова опубликовала фото из караоке, на котором позирует с микрофоном в руках, а около нее сидит не ее сын, а неизвестный молодой человек. 

Не исключено, что Ольга Орлова «засветила» молодого любовника на тусовке сына, которым неожиданно для всех мог оказаться один из друзей Артема. Похоже, именно ему она посвятила романтическую песню: на одном из роликов видно, как Ольга поет в караоке любовную композицию, а в это время, видимо, ее сын Артем нервно курит вдали от матери, не желая даже смотреть на нее.

Не исключено, что именно на вечеринке наследника Орлова призналась уже взрослому Артему в своей связи с его приятелем, чем немало удивила всех.

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Автор - Диана Минина
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