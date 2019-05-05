Красавица не может жить с «чудовищем»? Даша Пынзарь может заставить и мужа сделать пластику

Сегодня, 14:37 \\ Шоу-бизнес

Экс-участница, вероятно, помешана на молодости и красоте, и вряд ли будет терпеть рядом с собой «старика».

 Участник проекта «Дом-2» Сергей Пынзарь, как ни странно, на «телестройке» был куда стройнее, чем сейчас в семейной жизни с Дарьей Черных. Возможно, мужчину расслабило отсутствие телекамер, снимающих его круглые сутки, а, может быть, из-за семейных хлопот у него нет времени заниматься спортом и правильным питанием. Однако супруга Сергея даже и вне телепроекта, хоть и время от времен набирала вес, но быстро его скидывала, пытаясь выглядеть идеально. Дарья в целом всегда выглядела более ухоженной, чем супруг, одна только белоснежная «голливудская улыбка» дорого стоит, а то время как у Сергея, как была щербинка между зубов на «Доме-2», так и осталась даже сейчас.

 Видимо для Дарьи Пынзарь действительно много значит внешность, а, следовательно, вряд ли став красоткой после новой подтяжки лица, она захочет смотреть на мужчину, больше похожего на старика. Даша может заставить и мужа сделать пластику, причем у того же хирурга, где делала сама. Красавица ведь не может жить с «чудовищем», если он в будущем не превратится в прекрасного принца? У Сергея есть такая возможность, тем более на операцию, вероятно, сделают большую скидку, если мужчина будет пиарить клинику пластической хирургии у себя в соцсети.

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Автор - Твардовская Нина
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