Эрнст отказался? Дурная слава не принесла Рудовой новых ролей на «Первом канале»

Елена Миро содействует распространению слухов о сомнительной репутации актрисы.

На сегодняшний день Наталья Рудова не может похвастаться хорошей репутацией. Отрицательные слухи об актрисе ходят в интернете, СМИ, также, в последнее время журналистка Елена Миро уделяет много внимания данной персоне. Миро опубликовала в своём блоге новость о том, что Наталья Рудова отдыхала с наследником страховой компании Сергеем Саркисовым, перед тем, как он угодил в реанимацию от передозировки.

После данной публикации многие стали задаваться вопросом, что же могло связывать молодого парня увлекающегося запрещёнными препаратами с Натальей Рудовой. Возможно, Рудова испугалась, что её могут обвинить в пристрастии к запрещённым препаратам и решила обезопасить себя, выложив пост в Instagram с известным геем Даниилом Величко. Якобы она с ним в отношениях и не имеет ничего общего с Саркисовым младшим.

В последнее время, Наталья Рудова не может похвастаться наличием ролей, как актриса, вероятно, именно сомнительная слава Рудовой мешает развиваться в профессиональной сфере. Возможно, продюсер «Первого канала» Константин Эрнст отказался сотрудничать с данной артисткой. На сколько известно «Первый» не любит артистов с плохой репутацией, боясь подорвать рейтинг и любовь зрителей. Многие зрители могут отказаться от просмотров любимого сериала из-за артистов подобного уровня.

Если вспомнить начало карьеры Натальи, то она блистала во многих сериалах «Первого» федерального канала, а сегодня её заменили сестры Арнтгольц, Юлия Зимина, Равшана Куркова. После «Первого канала» Рудова снималась в ролях второго плана на ТНТ, сезон закончился, но по непонятным причинам на следующий артистку не пригласили. Возможно, причина была аналогична причине «Первого канала».