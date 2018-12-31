Неужели беременна? У «любовницы» Петросяна проснулся «зверский» аппетит

51 год – именно такая разница в возрасте будет у дочери комика и его нового ребенка, если слухи о положении Брухуновой подтвердятся.

Татьяна Брухунова – творческая личность и помощница Евгения Петросяна. Многие поклонники считают ее «любовницей» комика, из-за которой, скорее всего, брак с Еленой Степаненко распался. Звездная парочка никак не подтверждает эту информацию, но с каждым днем все больше провоцирует слухи о далеко не дружеских отношениях.

Сейчас Петросян улетел в Сочи на выступления, ни слова не сказав о Брухуновой. В сети стали гадать, полетела ли женщина с ним. Долго думать не пришлось, ведь артист со своей избранницей сами «спалили» совместное времяпрепровождение. На странице Евгения появилось «арт-фото» с букетом цветов в вазе. Подобный снимок выставила и Брухунова несколько часов раньше. Очевидно, что они вместе ходят в рестораны и неудачно пытаются скрыть свои возможные отношения.

Кроме того, у «любовницы» Петросяна проснулся «зверский» аппетит, который она даже не стала скрывать. В ресторане Татьяна заказала более 5 блюд и взяла кое-что с собой. Такое пристрастие к еде не может остаться незамеченным.

Неужели женщина беременна от своего звездного ухажера? У девушек в «интересном положении» всегда обостряется аппетит, а Брухунова как раз ест, как не в себя. Напомним, что у Петросяна есть дочь от первого брака. Сейчас ей уже 51 год. Если беременность помощницы подтвердится, то разница в возрасте у новорожденного с дочерью Викториной будет колоссальной.