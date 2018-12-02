Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг и развод с мужем.

Не так давно российские СМИ сообщали, что Лариса Долина начала активно набирать вес после расставания со своим законным супругом Ильей Спицыным. Не исключено, что знаменитость могла просто заедать стресс, а из-за склонности к полноте за короткое время набрала лишние килограммы. В окружение певицы говорили, что располнеть Долина могла из-за того, что бросила заниматься спортом по причине проблем в суставах. Тем не менее, сейчас певица смогла преодолеть жизненные трудности и сильно похудела после болезни. «Обновленную» артистку в Instagram показал музыкальный продюсер.

По слухам, похудеть Долиной помогла специальная диета, однако не исключено, что певицы могла прибегнуть к более радикальным мерам и сделать себе процедуру по откачке лишнего жира - липосакцию. Напомним, ранее российская артистка сама признавалась, что ради идеальной внешности делала липосакцию, коррекцию овала лица и всевозможные подтяжки.