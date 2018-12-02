Липосакция или диета? Лариса Долина сильно похудела после болезни

Сегодня, 12:05 \\ Шоу-бизнес

63-летняя певица смогла взять себя в руки и сбросить лишние килограммы, несмотря на недуг и развод с мужем.

Не так давно российские СМИ сообщали, что Лариса Долина начала активно набирать вес после расставания со своим законным супругом Ильей Спицыным. Не исключено, что знаменитость могла просто заедать стресс, а из-за склонности к полноте за короткое время набрала лишние килограммы. В окружение певицы говорили, что располнеть Долина могла из-за того, что бросила заниматься спортом по причине проблем в суставах. Тем не менее, сейчас певица смогла преодолеть жизненные трудности и сильно похудела после болезни. «Обновленную» артистку в Instagram показал музыкальный продюсер.

По слухам, похудеть Долиной помогла специальная диета, однако не исключено, что певицы могла прибегнуть к более радикальным мерам и сделать себе процедуру по откачке лишнего жира - липосакцию. Напомним, ранее российская артистка сама признавалась, что ради идеальной внешности делала липосакцию, коррекцию овала лица и всевозможные подтяжки.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Земля круглая! Игорь Николаев переехал в Майами, чтобы скрыться от любовницы

Фолловеры уверены, что переезд музыканта напрямую связан с его женщинами.

Сынок «нарисовался»? Игорь Николаев может скрывать от Проскуряковой внебрачного ребенка

Интрижки, измены и молодые девушки – фанаты уверены, что музыкант долгое время вел...

«Чье тело прицепила?»: Бузова «пересадила» голову на чужое тело ради эффектного фото – Фанаты

 Снимок испугал и насмешил поклонников звезды одновременно.

Слезы наворачиваются. Обедневшему Маликову приходится регистрировать свадьбы

 Некогда популярный артист, похоже, теперь вынужден хвататься за любую работу.

Королёва, ау! Горбань пытается увести Тарзана с помощью вызывающих видео - сеть

Пока Мама Наташи Королёвой полностью переключила внимание дочери на себя, Сергей Глушко...

Сбежит от Тарзана? Королёва после слухов о разводе намекнула на переезд в Украину

 Измены мужа или провальная карьера могли подтолкнуть певицу на крайние меры.

В долгах как в шелках? Клюкина бросила «нищего» жениха в преддверии свадьбы

Фанаты считают, что Даша отказалась от замужества по причине задолженностей благоверного.

Тарзан, кусай локти! Королева может бросить супруга ради давнего воздыхателя

«Первый поцелуй! Первая любовь!», - поклонник, похоже, намекнул на любовную связь с...

Плевать на судьбу Веры? Дочь Началовой отправится в детский дом по указанию отца

Считают фанаты. Они уверены, что Евгений освободится от родительских обязанностей и...

Матильда вернулась? Шнуров может изменять супруге с бывшей женой

Силуэт в зеркале певца очень похож на экс-возлюбленную Сергея.

«Если Агутин может, то и я»: Николаев высмеял коллегу за недалекость

 Артист рассказал фанатам про однообразие постов своего друга.

Карьера дороже дочери? Алсу намеренно опозорила дочь ради участия в Евровидении

Фанаты решили, что певица ради конкурса осознанно «насолила» дочери и добилась скандала.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ