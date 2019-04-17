Живут в разных странах: Пынзарь откупился от супруги дорогим подарком

Сергей Пынзарь оставил супругу одну в Турции, пока сам живет в Москве. Однако, муж решил утешить маму с двумя детьми, прикупив ей новенький автомобиль.

Дарья Пынзарь приобрела недвижимость в Турции, а именно в Алании и полностью переехала туда на постоянное место жительства. Но видимо, она осталась там одна с детьми без супруга Сергея. Который находится в Москве и лишь изредка навещает свою семью. Хотя Даша делает себе пластические операции, держит тело в форме и следит за собой ради супруга. Вероятнее всего, у главы семейства бизнес в столице и поэтому он обязан там присутствовать, заставляя скучать жену и детей. Так как супруги живут в разных странах.

Но чтобы Даша сильно не расстраивалась и не тосковала по мужу, он решил откупиться от нее очень дорогим подарком. А именно автомобилем немецкой марки, синий седан BMW. Это выяснилось после того, как девушку спросили в комментариях, почему на машине российские номера, в ответ Даша сообщила, что это подарок мужа и он пригнал автомобиль в Турцию. Но в любом случае авто придется переоформлять под местные номерные знаки.

На автомобиле уже есть притертости, возможно, Сергей взял поддержанный автомобиль для жены или же она сама катается не совсем аккуратно. Дарья известна своим влечение угодить подписчикам, однажды она дразнила голодного ребенка ради популярности, снимая все это в истории Instagram. Может и сейчас она решила хайпануть и погонять на новенькой машине ради очередного видеоматериала.