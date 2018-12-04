Фильм «Одесса» откроет предстоящий кинофестиваль «Кинотавр»

Сегодня, 10:02 \\ Шоу-бизнес

Новая работа Валерия Тодоровского "Одесса" откроет юбилейный тридцатый фестиваль "Кинотавр", который пройдёт в Сочи в период с 9 по 16 июня.

 

В картине Тодоровского идёт повествование о страшной эпидемии холеры, настигнувшей Одессу в конце лета 1970 года. Главным героем стал журналист, приехавший из столицы в курортный город вместе с восьмилетним сынишкой. Закрепощенный по воле обстоятельств, мужчина ввязывается в опасные события и даже успевает влюбиться. В съёмках приняли участие такие актёры как Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова и другие.

Известно, что фестиваль завершится картиной «Француз» режиссера Андрея Смирнова. В фильме рассказывается о студенте из Франции, который приехал в конце шестидесятых годов на стажировку в МГУ. За год проживания в столице, молодой человек успевает познать не только быт СССР, но и познакомиться с «подпольной» жизнью молодежи того времени.

Также сообщается, что возглавлять жюри «Кинотавра» будет Константин Хабенский. Напомним, что кинофестиваль ежегодно проводится в Сочи с 1991 года. Организаторами являются Марк Рудинштейн и Олег Янковский.

С 1991 по 2011 года в конкурсе могли принимать участие только отечественные полнометражные фильмы. Но с 2011 года географические рамки были полностью сняты, что позволяет подавать на участие любой фильм на русском языке.

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