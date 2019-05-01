«Не попала в хит парад его мыслей?»: Филипп Киркоров не пригласил Бузову на день рождения

Сегодня, 08:00 \\ Шоу-бизнес

Пользователи прокомментировали, почему Филипп Киркоров отпразновал свой день рождения в кругу близких, но Бузова в этот список не вошла.

В Дубае 1 мая состоялся концерт посвященный 52-му дню рождения Филиппа Киркорова. Он пригласил своих звездных друзей прямо на личный чартер до Дубай. В небе поп-король и задул свечки на торте, загадав заветное желание. В последние 32 года Филипп справляет свой праздник на любимой сцене. Больше всего наблюдателей удивило, что Филипп не пригласил на свой праздник давнюю подругу Ольгу Бузову, а Ксению Бородину пригласил, хотя они никогда не были дружны.

 

«Она не попала в хит парад его мыслей..», - смеются над Ольгой хэйтеры. Возможно он обиделся из-за романтических выходок Оли с другими мужчинами на сцене. В последнее время ходят слухи о многочисленных романах, которые певица не опровергла и не подтвердила.

Многие подписчики считают, что почетный гость Ксеня Бородина на празднике короля не случайно. Вполне возможно, что он мстит Ольге за заносчивость и популярность.

Бородина же воспользовалась ситуацией. Во время отдыха с семьей в Дубае, ведущая решила заглянуть на огонек, и всю семью захватила с собой.

«Первый раз вижу, чтобы Филя с Бородиной общался. Это с Бузовой у них любофф», «Мне кажется, что Карла, там только потому, что отдыхает там», «Как же Зина счастлива. В обществе «звезд первой величины всея Россия» тусить. Типо они с Карлом свои люди», -подшучивают над семьей Бородиной подписчики Филиппа.

Скорее всего, муж Ксении был вне себя от радости, оказаться в таком звездном месте и познакомиться с популярными людьми. Хэйтеры подметили, что вел Курбан себя, как неадекватный пьяный мужик с деревни. А вот Ольга пришлась бы кстати к концерту поп-короля российской эстрады, но он ее не позвал.

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Автор - Ария Нойманн
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