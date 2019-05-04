«Её в детстве сильно били»: Пользователи объяснили талант Самбурской плакать на камеру

По предположениям в сети, актриса на съемках пропускает всю боль через себя.

Анастасия Самбурская поделилась с пользователями в Instagram публикацией, на которой она профессионально перевоплощается из одного эмоционального состояния в другое. В начале видео, артистка со спокойным лицом слушает, что ей говорит режиссёр, но буквально через несколько секунд Самбурская рыдает навзрыд. Пользователи поразились таланту Насти, признавая, что ранее недооценивали способности артистки.

Через несколько минут данное видео появилось в Instagram группе «Gavrilovnak». Где подписчики смогли объяснить талант артистки, как натурально плакать навзрыд перед камерой. «Её в детстве сильно били...мне кажется это все изнутри, через личное», «Да, очень видно», «Психологи говорят, многие роли актёры получают, потому что им это действительно близко, это их ситуации и на пробах это видно», - пишут хейтеры в данной группе.

Другая половина пользователей считает, что у Анастасии прирождённый талант, не каждый артист сможет передать столько эмоций, уложившись в одну минуту. Не смотря на то, что многие недолюбливают Самбурскую из-за тяжёлого характера, большая половина пользователей смогла признать, что она артистка с большой буквы и достойна хороших ролей.

Актриса рассказывала на одной из передач, что не любит говорить и вообще вспоминать своё детство. Вполне возможно, что стать артисткой Анастасии помогло тяжёлое детство, девушка стремилась к лучшему и всегда мечтала выбраться из бедности.

Доподлинно известно, что мама Анастасии Самбурской страдает алкоголизмом и дочь очень редко приезжает к ней, призерая таких людей в их слабости.