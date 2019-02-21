Пиарится за счет гея? Рудова хвастается перед подписчиками новым возлюбленным

Сегодня, 05:02 \\ Шоу-бизнес

Актриса показала своего молодого человека, однако, в сети сомневаются по поводу ориентации парня.

Девушка поделилась фотографиями со своего отпуска в Турции с загадочным мужчиной. Начинающий блоггер Эдуард Зарубин также признался в своих чувствах к актрисе. Однако, инсайдеры Telegram-канала «Светские хроники» нашли социальные сети молодого человека и выяснилось, что таинственным парнем на фотографиях Рудовой является фотограф по имени Даниил Величко. В сети считают, что он придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.

Тем самым, складывается впечатление, что Наталья пытается распиариться в интернете за счет обсуждений ее нового возлюбленного. Который по всей видимости, просто их друг фотограф-гей. Рудова хвастается перед подписчиками и поэтому этот факт не обошел стороной СМИ, которые обсуждают ее новые отношения на шикарном курорте. Вероятно, актриса захотела поднять свою популярность, чтобы сравняться по узнаваемости со своей подругой Анастасией Решетовой, которая в отношения с Тимати.

Стоит отметить, что Наталья Рудова остановилась в том же отеле в Турции, что и Анна Седокова с детьми. Поэтому и выясняется, что Даниил Величко, который на фотографиях Натальи — это их общий знакомый фотограф. А вовсе не новый жених 35-летней актрисы. Довольно необычный способ привлечения популярности у Рудовой, но звезды российского шоу-бизнеса могут пойти на многие ухищрения ради хайпа.

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Автор - Михаил Примаков
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