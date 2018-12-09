Архипа совсем затюкали? Сын Наташи Королевой выглядит закомплексованным подростком

Сегодня, 04:25 \\ Шоу-бизнес

Певица отдала ребенка на воспитание своей маме, вероятно, после того, как мальчик вдруг заявил, что у него есть некие фобии.

17-летний Архип Глушко – сын Наташи Королевой и Тарзана уже много лет проживает в Майами со своей бабушкой Людмилой Порывай. Его полный переезд в США состоялся после того, как у парня начался переходный подростковый период и он стал грубить. Кроме того, мама Наташи заявила в программе «Сегодня вечером», что иногда Архипа преследуют некие фобии (типа боязнь замкнутого пространства и большого скопления людей).

А Тарзан рассказал, что в свои 15 лет мальчик позволял грубить домработнице, а с мамой общался как с братаном. Но, по словам отца, он быстро интонационно без применения физической силы поставил Архипа на место, а позже сын Наташи уехал жить к бабушке.

Что именно происходит в семье Порывай-Глушко – доподлинно неизвестно, но складывается впечатление, что Архипа совсем затюкали. Сын Наташи Королевой выглядит закомплексованным подростком на фон своих сверстников. А недавний stories в Instagram Наташи наглядно это показал. Мальчик принес своей маме цветы, но весь его вид показывал то, что ему совершенно неловко дарить их на камеру, а мама, как настоящая российская телезвезда должна «отчитаться» на камеру. На фотоснимках Архип практчески всегда жержит руки в закрытой позе и как будто не желает пускть людей в свой мир. Кроме того, у 17-летнего мальчика так и не появилась спутница, вполне возможно, что его комплексы могут мешать ему ее просто обрести.

Вот только мальчику это вероятно было не по нраву и он поспешил опустить глаза в сторону. Вполне вероятно, что из-за сложных отношений стриптизера-отца и сына - Наташа приняла решение передать его «на поруки» более компромиссной и гуманной бабушки.

Архип не участвует в телевизионных шоу, как остальные дети. Он не рвется на сцену и не выходит на показы мод, а только изредка мелькает в соцсетях бабушки и мамы. Вполне возможно, что Архип растет социофобом и не желает становится частью большой карьеры своих родителей.

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