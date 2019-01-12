«Чье тело прицепила?»: Бузова «пересадила» голову на чужое тело ради эффектного фото – Фанаты

Снимок испугал и насмешил поклонников звезды одновременно.

У звезды реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой с недавнего времени наблюдается странная особенность: иногда цвет ее кожи и тела так отличаются друг от друга, что складывается впечатление, словно они взяты с разных тел. Например, в начале текущего года певица отдыхала с сестрой на Мальдивах, где большую часть времени выглядела вполне нормально на всех своих фото и видео, но вот только вечером с ней происходило что-то непонятное – лицо ставилось похоже на маску.

И, вот, этот феномен опять повторился в Дубае, куда звезда прибыла на фестиваль «Жара». На новом снимке артистка выглядит так, будто «пересадила» собственную голову на чужое тело ради эффектного фото. «Чье тело прицепила?» - риторически фанаты в комментариях под постом.

В чем причина такой «несостыковки» точно сказать сложно, но скорее всего, Оля просто ошиблась с тоном своего тонального крема. Или же изначально «тоналка» идеально подходила, но кожа звезды слегка сгорела на пляже, а потому макияж и смотрится так искусственно. Видимо, и на Мальдивах со звездой случилось то же самое – после нескольких дней на пляже тональный крем ей уже не подходил.

Кроме того, нельзя исключать и вариант с монтажом. Ольга - известная любительница обрабатывать фото, хотя умения у нее в этой области довольно спорные.