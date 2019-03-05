Слезы наворачиваются. Обедневшему Маликову приходится регистрировать свадьбы

Сегодня, 21:26 \\ Шоу-бизнес

Некогда популярный артист, похоже, теперь вынужден хвататься за любую работу.

 Артист Дмитрий Маликов в не таком уж далеком прошлом был значимой звездой на российской эстраде, его хиты любило и знало целое поколение. Но, время идет, некоторые прямые конкуренты певца давно сошли с дистанции в вечной гонке за славой, другие, напротив, быстро обогнали самого Дмитрия. Так, тот же Филипп Киркоров «зажигает» на «Жаре» в одном из самых дорогих городов планеты - Дубае, а обедневшему Маликову приходится регистрировать свадьбы в Москве. При просмотре видео с его новой работы, кажется, что даже у самого Маликова слезы на глаза наворачиваются от понимания того, до чего он докатился.

 Впрочем, может быть, вывод о том, что Маликова настигла бедность, поспешен. Возможно, артист из-за благородных побуждений отказался от всех корпоративов и концертов, ведь ему очень хотелось регистрировать новобрачных. В любом случае, кажется довольно странным, что Дмитрий променял сцену на такую менее «звездную» и престижную работу. Однако, учитывая то, что в самом посте Маликова указал, что это «проект мэра», становится ясно, что оплачивалась эта «халтурка» очень неплохо.

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Автор - Твардовская Нина
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