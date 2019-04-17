«Убили» чужую тачку? Семейство Пынзарь могло заработать большой штраф из-за опасной езды

Развлекаясь за границей, звездная пара могла нанести ущерб чьему-то имуществу.

Сейчас Дарья Пынзарь со своим мужем и детьми полетела в Турцию. Женщина недавно перенесла очередную пластическую операцию, поэтому решила отдохнуть заграницей и за это время восстановиться. Бывшая участница «Дома-2» постоянно выкладывает фотографии на пляже, на фоне достопримечательностей или просто вместе с мужем. Один из последних снимков не отличается чем-то особенным, но, если присмотреться в правый нижний угол, замечаешь небольшую странность.

На фото видно, что машина как будто повреждена. Скорее всего, это действительно множество царапин и трещин, которые появились в результате неудачной парковки или опасной езды. Нельзя исключать, что виновным в этом может быть само семейство Пынзарь. Обычно такие машины туристы заказывают посуточно за деньги, ездят по городу и делают роскошные снимки.

Исходя из этого, Сергей и Дарья Пынзарь могли заработать большой штраф, если машина оказалась побитой из-за их неумелого вождения. Неужели они «убили» чужую тачку? С другой стороны, повреждения могут принадлежать другим водителям-дилетантам, которые с халатностью отнеслись к чужому имуществу.