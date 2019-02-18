Гормоны «подкачали»? У Бузовой могут быть серьезные проблемы со здоровьем

Сегодня, 10:45 \\ Шоу-бизнес

Огромное количество родинок, которых раньше не было на теле звезды, сильно настораживает.

Ольга Бузова без стеснений демонстрирует свое тело в социальных сетях и постоянно сталкивается с огромным количеством гневных комментариев. С одной стороны, людей отталкивает излишняя вульгарность, а с другой – чрезмерная худоба. Но на этот раз внимание привлекло совсем другое. На фотографиях заметно, что у телеведущей увеличилось количество родинок на шее и животе в несколько раз. На это обратили внимание даже фанаты.

Если вспомнить фото с предыдущих поездок на море, то действительно у Ольги было намного меньше невусов, чем на данный момент.

Судя из этого, у Бузовой могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Нередко родинки появляются из-за гормональных сбоев, причина которых может крыться в беременности или болезнях репродуктивной сферы. В любом случае, это не сулит ничего хорошего. Певице нужно более внимательно относиться к своему здоровью, меньше находится под опасными солнечными лучами. На этот раз гормоны могли всего лишь «подкачать», но шутить с этим уж точно нельзя.

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Автор - Александра Рождественская
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