Гормоны «подкачали»? У Бузовой могут быть серьезные проблемы со здоровьем

Огромное количество родинок, которых раньше не было на теле звезды, сильно настораживает.

Ольга Бузова без стеснений демонстрирует свое тело в социальных сетях и постоянно сталкивается с огромным количеством гневных комментариев. С одной стороны, людей отталкивает излишняя вульгарность, а с другой – чрезмерная худоба. Но на этот раз внимание привлекло совсем другое. На фотографиях заметно, что у телеведущей увеличилось количество родинок на шее и животе в несколько раз. На это обратили внимание даже фанаты.

Если вспомнить фото с предыдущих поездок на море, то действительно у Ольги было намного меньше невусов, чем на данный момент.

Судя из этого, у Бузовой могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Нередко родинки появляются из-за гормональных сбоев, причина которых может крыться в беременности или болезнях репродуктивной сферы. В любом случае, это не сулит ничего хорошего. Певице нужно более внимательно относиться к своему здоровью, меньше находится под опасными солнечными лучами. На этот раз гормоны могли всего лишь «подкачать», но шутить с этим уж точно нельзя.