Контракты «загребет лопатой». Обиженный финалист «Голос. Дети» хайпует на своём проигрыше

Пока Микеллу «поздравят и забудут», Максим Ержан может решить «монетизировать» свою неудачу на шоу.

Недавно в своём интервью финалист «Голос.Дети» Ержанов рассказал о том, что принес ему проигрыш в шоу. Как оказалось, дела у «обиженного» мальчика идут вовсе не плохо. Как это часто бывает, Максим, можно сказать, «хайпует» на истории с «несправедливым» решением и на своём участии в шоу.

Как следует из интервью, Максим «порадовался» своему второму месту, но, вероятно, мальчик радовался больше не столько ему, сколько тому, что вокруг него завертелся конфликт фанатов шоу с Микеллой Абрамовой и её родителями, в первую очередь, весь «хейт» был направлен против ее мамы - Алсу. Сейчас мальчик бёрет своё и, вероятно, начнёт «загребать лопатой» контракты от влиятельных представителей шоу-бизнеса.

Как заявил сам мальчик: «Если бы я выиграл, меня бы поздравили и забыли». Вероятно, Максим очень рад тому, что на общем недовольстве итогами шоу вокруг него сплотились люди, которые хотят вытащить, якобы, «обиженного» мальчика из депрессии.