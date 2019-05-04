Решил сам себя «добить»? Билан травит свой организм опасной пищей

Сегодня, 18:28 \\ Шоу-бизнес

Майские арбузы – не самая лучшая затея, особенно для певца, который находится на этапе восстановления после перелома.

Тяжелый перелом ноги в нескольких местах до сих пор дает о себе знать, поэтому Дима Билан активно лечится и подкрепляет свой организм витаминами. Он, по крайней мере, так считает. Недавно певец добавил на свою страницу в Instagram фотографию, на которой приготовился употребить огромный свежий арбуз. На самом деле, сезон этих ягод начинается намного позже, поэтому сейчас на рынках и в магазинах продаются, так называемые, «пустые» арбузы. В них практически нет витаминов, полезных веществ, зато они переполнены водой. В худшем случае, для роста в ягоды добавляют химикаты, чтобы визуально они выглядели привлекательно и сочно.

Даже фанаты решили предостеречь своего кумира от употребления этой опасной пищи, которой Билан может отравить свой организм.

Сейчас Диме нужно как можно больше есть натуральных продуктов и укреплять свой иммунитет, но таким способом он ничего не добьется. Он решил сам себя «добить» после тяжелой травмы, или просто не знает об опасности ранних плодов? Надеемся, артист прислушается к советам поклонников и в будущем будет более серьезным в этом плане, ведь халатность к своему здоровье уже многих насторожила.

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Автор - Александра Рождественская
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