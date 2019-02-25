«Гриценко - жертва Люциферу» - Бузова продала в секту влюбленного в нее участника «Дома-2» – Экстрасенс

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

«Недолго тебе плясать осталось», - «светлая» ведьма угрожает певице «сатанистке» расплатой за ее магию.

Уже давно поклонники Ольги Бузовой обратили внимание на то, что она постоянно показывает большим и указательным вместе со средним пальцем символ, очень похожий на букву L. Сама артистка объясняет этот жест просто: «Миром правит любовь», а, следовательно, L это love (с англ. – «любовь»). Однако словам Ольги верят не все, считая, что та замаскированно прославляет Люцифера, а , L это на самом деле Lucifer. Более того, около месяца назад экстрасенс Алёна Полынь прямо говорила, что Ольга это ведьма, которая состоит в оккультном сообществе, и именно благодаря ему она якобы и смогла заполучить славу. Также Полынь намекала, что Бузовой приходится приносить жертвы для поддержания собственной успешности, но какие именно ведьма не уточняла.

Когда, казалось бы, история, так поразившая многих фанатов Бузовой, начала забываться, в комментариях под очередным фото, где певица показывает L пальцами, объявилась некая «светлая» ведьма.

«Гриценко - жертва Люциферу», - прямо сказала экстрасенс, сообщая, что Ольга продала в секту влюбленного в нее участника «Дома-2». Роман Гриценко действительно некоторое время назад внезапно покинул проект, что стало большой неожиданностью и для зрителей, и для организаторов шоу. По его словам, он собирается заниматься «бизнесом», а потом разбогатеет и уже богатым завоюет Бузову. Неужели Гриценко действительно ушел не в бизнес, а в секту, и как к этому может быть причастна Бузова? Она заставила его присоединиться к сатанистам? И в чем, собственно, должна будет состоять «жертва» Романа – он должен распрощаться с душой или же с чем-то еще не менее важным? Возможно, со временем экстрасенс сможет рассказать больше деталей о Бузовой и объяснит, почему недолго ей осталось «плясать».

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Автор - Твардовская Нина
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