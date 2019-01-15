«Последний концерт выжал все соки»: Экстрасенс раскрыл тайну последних дней Пугачевой

В надежде на «поправку» здоровья Галкин и увез Примадонну в Карловы Вары, считает специалист.

70-летняя Алла Пугачёва отлично выглядит для своего возраста. Конечно, во многом благодаря профессиональным стилистам и пластическим хирургам. Но вот голос, неестественная плавность движений явно выдают реальное состояние певицы. Юбилейный концерт в Кремле, на который она решилась, мог стать последней каплей и слишком тяжёлым испытанием для истощенного немолодого организма.

Тайну последних дней Пугачёвой после выступления раскрыл экстрасенс на официальной странице в Instagram её супруга, Максима Галкина. Эксперт написал: «Концерт в Кремле выжал все соки. Карты говорят, что здоровье получится поправить, но ненадолго. Сейчас главное для Аллы - Ваша поддержка, Максим!».

Действительно, юморист сначала опубликовал фотографию с Примадонной в автомобиле, а позже уже добавил видео с прогулки по Карловым Варам в одиночестве. Вполне возможно, что Алла Борисовна таки находится на лечении в местном санатории или пансионате, а муж боится покидать её надолго, поэтому не возвращается к детям. Если певица продолжит себя и дальше испытывать такими стрессами, её сердце может просто не выдержать, ведь года, всё-таки, берут своё и фанатам нужно быть готовыми прощаться с королевой целой эпохи российской поп-музыки.