Щитовидка пошаливает? Ляйсан Утяшева могла скрыть серьёзное заболевание

Сегодня, 13:46 \\ Шоу-бизнес

Анорексичный вид, вечная усталость, куртка в тёплую погоду – могут быть тревожными «сигналами» для близких гимнастки.

Уже не первой своей публикацией в Instagram знаменитая гимнастка и жена Павла Воли Ляйсан Утяшева удивляет и наталкивает на размышления о состоянии ее здоровья. Возвращаясь в Москву из солнечного и тёплого Сочи, знаменитость поделилась фотографией на фоне самолёта в особо тёплой «экипировке». Штаны, ботинки, водолазка и осенняя куртка – всё, что было тёплого, кажется, Ляйсан надела на себя. Такие «образы» в летнюю погоду снаталкивают на мысль о том, что звезда может скрывать серьёзное заболевание.

«Зарядилась эмоциями. Спасибо, Сочи! До скорой встречи! Москва, встречай! Мы прибудем без опозданий», – радостно заявила гимнастка своим подписчикам.

Однако, вероятно, молодая женщина зарядилась не столько эмоциями, как здоровьем и жизненной энергией, которой подчас так и не хватает звезде. К слову сказать, на Тенерифе, где любящая жена и мать отдыхала с семьёй, есть много хороших клиник, где Ляйсан могла просить специализированной помощи. Такое сильное похудение, конечно, может судить не только о пошаливаниях щитовидной железы, но и о других не менее серьёзных заболеваниях.
Однако спешим отметить, что это лишь версия, основанная на анализе публикуемых звездой снимков. На самом деле, Ляйсан может вполне замечательно себя чувствовать, а стиль одежды был выбран в соответствии с погодными условиями, которые ожидали ее в Москве.

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Автор - Наир Мухметов
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